MASTERCLASS et CONCERT Garein

MASTERCLASS et CONCERT Garein samedi 27 septembre 2025.

MASTERCLASS et CONCERT

Grange rouge et Cercle des Associations Garein Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 19:30:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Dans le cadre de sa programmation culturelle la Communauté de communes Coeur Haute Lande organise cette année une journée Masterclass axée sur le Rythme, le Corps et la Voix animée par FOUD ACHKIR et CECILE ROYER ainsi qu’un concert au Cercle en soirée avec FOUAD ACHKIR et MICHEL MACIAS.

Masterclass Gratuite avec Fouad Achkir et Cécile Royer à la Grange Rouge de 9h30 à 17h.

Inscriptions et renseignements au 05.58.07.54.54

12 places Tout public à partir de 14ans.

19h30 Repas proposé par le cercle ( voir affiche menu et réservations)

21h15 CONCERT Gratuit » Et pourquoi pas ! » Fouad Achkir et Michel Macias.

Masterclass et Concert organisés dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en partenariat avec le Cercle des Associations de Garein. .

Grange rouge et Cercle des Associations Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 54 54

English : MASTERCLASS et CONCERT

German : MASTERCLASS et CONCERT

Italiano :

Espanol : MASTERCLASS et CONCERT

L’événement MASTERCLASS et CONCERT Garein a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Cœur Haute Lande