Masterclass et Open jam session by Yaron Herman Centre tchèque de Paris Paris

La master class est réservée aux participants déjà sélectionnés, mais les portes de la salle sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent y assister en tant que spectateurs – et en plus tout le monde pourrait participer activement à Open jam session qui aura lieu ensuite.

Dans le cadre du projet Future Tones, le Centre tchèque organisera une master class pour les musiciens débutants sous la direction du pianiste Yaron Herman. Les participants découvriront son approche de la composition, de l’improvisation musicale et de la fusion entre le jazz et la musique électronique.

Cette rencontre dans le milieu inspirant de la salle Janáček du Centre tchèque offrira une occasion unique de partager la musique entre les générations et les cultures.Trois jeunes musiciens tchèques participeront au programme : Vladimír Slavíček, Timofey Goleva et Tadeáš Syrový, dont l’univers musical oscille entre le jazz, la musique classique et la musique électronique. Le projet a été créé en collaboration avec la Fondation Karel Komárek Family Foundation et l’Académie MenART, qui soutiennent le développement des jeunes talents et leur connexion avec l’international.

Yaron Herman

Le pianiste de jazz israélo-français Yaron Herman est réputé pour son approche unique de l’improvisation et sa capacité à combiner le jazz avec des éléments de musique classique. Il n’a commencé à jouer du piano qu’à l’âge de 16 ans, mais il a rapidement acquis une renommée internationale grâce à sa virtuosité, sa spontanéité et son sens profond de la mélodie.

Informations pratiques

16h00 début du masterclass (mode de participation passive – que des spectateurs)

18h00-19h30 open jam session

Le Centre tchèque à Paris invite les jeunes musiciens et passionnés de jazz à masterclass de Yaron Herman suivi de open jam !

Le jeudi 22 janvier 2026

de 16h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Centre tchèque de Paris 18, rue Bonaparte 75006 Paris

Métro -> 4 : Saint-Germain-des-Prés (Paris) (297m)

Bus -> 3995 : Jacob (Paris) (109m)

Vélib -> Beaux-Arts – Bonaparte (58.58m)

