Masterclass et restitution de violon Loches vendredi 6 mars 2026.
5 Rue de Maussabre Loches Indre-et-Loire
Début : 2026-03-06 15:00:00
fin : 2026-03-09 20:00:00
2026-03-06
Venez assister aux masterclass et restitutions consacrées à cinq compositeurs violonistes Bach, Paganini, Ysaÿe, Wieniaski et Kreisler.
Masterclass de 15h à 18h ; restitutions à partir de 18h. Réservation obligatoire.
5 Rue de Maussabre Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 73 01 31
English :
Join us for masterclasses and performances devoted to five violin composers: Bach, Paganini, Ysaÿe, Wieniaski and Kreisler: Bach, Paganini, Ysaÿe, Wieniaski and Kreisler.
Masterclasses from 3 pm to 6 pm; performances from 6 pm. Reservations essential.
