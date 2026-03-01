Masterclass et restitution de violon Loches

Masterclass et restitution de violon

5 Rue de Maussabre Loches Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 15:00:00

fin : 2026-03-09 20:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Venez assister aux masterclass et restitutions consacrées à cinq compositeurs violonistes Bach, Paganini, Ysaÿe, Wieniaski et Kreisler.

Masterclass de 15h à 18h ; restitutions à partir de 18h. Réservation obligatoire.

Venez assister aux masterclass et restitutions consacrées à cinq compositeurs violonistes Bach, Paganini, Ysaÿe, Wieniaski et Kreisler.

Masterclass de 15h à 18h ; restitutions à partir de 18h. Réservation obligatoire. 15 .

5 Rue de Maussabre Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 73 01 31

English :

Join us for masterclasses and performances devoted to five violin composers: Bach, Paganini, Ysaÿe, Wieniaski and Kreisler: Bach, Paganini, Ysaÿe, Wieniaski and Kreisler.

Masterclasses from 3 pm to 6 pm; performances from 6 pm. Reservations essential.

