MASTERCLASS et SPECTACLE Cie Bela et Côme ECOLE DE MUSIQUE et SALLE DES FÊTES Moustey

Masterclass et spectacle Gratuits de danse contemporaine.

Au programme:

??Cet atelier est accessible à tous niveaux. Les exigences techniques et physiques seront adaptées à chacun.e.s.

• 9h30 accueil café

• 10h à 13h atelier première partie

• 13h à 14h repas auberge espagnole ( chacun apporte un plat à partager)

• 14h à 17h atelier deuxième partie

Prévoir impérativement une tenue souple.

Masterclass GRATUITE tout public débutants ou initiés à partir de 14 ans.

??Inscription obligatoire au 05.58.07.54.54 ( en cas de messagerie merci de laisser vos coordonnées afin de confirmer votre inscription)

??18h00 Spectacle Cie Bela et Côme à la salle des fête de MOUSTEY

1ère partie restitution du travail des stagiaires de la Masterclass.

Spectacle gratuit sans réservation. .

