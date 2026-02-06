MASTERCLASS et SPECTACLE Cie Bela et Côme ECOLE DE MUSIQUE et SALLE DES FÊTES Moustey
MASTERCLASS et SPECTACLE Cie Bela et Côme ECOLE DE MUSIQUE et SALLE DES FÊTES Moustey samedi 28 février 2026.
ECOLE DE MUSIQUE et SALLE DES FÊTES 41 impasse de l’ecole Moustey Landes
Gratuit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Masterclass et spectacle Gratuits de danse contemporaine.
Au programme:
??Cet atelier est accessible à tous niveaux. Les exigences techniques et physiques seront adaptées à chacun.e.s.
• 9h30 accueil café
• 10h à 13h atelier première partie
• 13h à 14h repas auberge espagnole ( chacun apporte un plat à partager)
• 14h à 17h atelier deuxième partie
Prévoir impérativement une tenue souple.
Masterclass GRATUITE tout public débutants ou initiés à partir de 14 ans.
??Inscription obligatoire au 05.58.07.54.54 ( en cas de messagerie merci de laisser vos coordonnées afin de confirmer votre inscription)
??18h00 Spectacle Cie Bela et Côme à la salle des fête de MOUSTEY
1ère partie restitution du travail des stagiaires de la Masterclass.
Spectacle gratuit sans réservation. .
English : MASTERCLASS et SPECTACLE Cie Bela et Côme
