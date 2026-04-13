Masterclass French Tech Central x CCI International – Born Global, French Tech Central Lille, Lille

Masterclass French Tech Central x CCI International – Born Global Mercredi 29 avril, 09h30 French Tech Central Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00

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« On est trop petits », « C’est trop complexe », « On verra après la prochaine levée »… L’international est souvent perçu comme une montagne infranchissable pour une startup. Pourtant, n’attendez pas d’être un géant pour traverser les frontières.

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: : conquérir de nouveaux marchés sans brûler ses ailes.

L’objectif ? Démystifier l’export et vous donner les clés pour scaler intelligemment, même avec une petite équipe. On va parler stratégie, erreurs classiques et surtout : opportunités immédiates.

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» » : Pourquoi l’international se prépare dès la création.

́ : Comment identifier vos marchés prioritaires sans s’éparpiller ?

: Les dispositifs concrets de la CCI pour vous accompagner.

Pas de théorie fumeuse, on veut du pragmatisme pour booster votre CA hors de nos frontières.

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: French Tech Central Lille

: Mercredi 29 avril

: 10h00 – 11h00 (Café d’accueil dès 9h30)

French Tech Central Lille 211 allée Marie Léonie Vanhoutte, 1 place de Saintignon Bâtiment Lucio étage, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/app7Vgkq4pnV2kjP9/shrK8bzLwCIU78duK »}]

Événement La French Tech