Masterclass French Tech Central x CCI International – Born Global, French Tech Central Lille, Lille
Masterclass French Tech Central x CCI International – Born Global, French Tech Central Lille, Lille mercredi 29 avril 2026.
Masterclass French Tech Central x CCI International – Born Global Mercredi 29 avril, 09h30 French Tech Central Lille Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T09:30:00+02:00 – 2026-04-29T11:00:00+02:00
dehors
‘ ‘ ́ ?
« On est trop petits », « C’est trop complexe », « On verra après la prochaine levée »… L’international est souvent perçu comme une montagne infranchissable pour une startup. Pourtant, n’attendez pas d’être un géant pour traverser les frontières.
, ‘ .
: : conquérir de nouveaux marchés sans brûler ses ailes.
L’objectif ? Démystifier l’export et vous donner les clés pour scaler intelligemment, même avec une petite équipe. On va parler stratégie, erreurs classiques et surtout : opportunités immédiates.
:
» » : Pourquoi l’international se prépare dès la création.
́ : Comment identifier vos marchés prioritaires sans s’éparpiller ?
: Les dispositifs concrets de la CCI pour vous accompagner.
Pas de théorie fumeuse, on veut du pragmatisme pour booster votre CA hors de nos frontières.
❗ :
: French Tech Central Lille
: Mercredi 29 avril
: 10h00 – 11h00 (Café d’accueil dès 9h30)
French Tech Central Lille 211 allée Marie Léonie Vanhoutte, 1 place de Saintignon Bâtiment Lucio étage, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/app7Vgkq4pnV2kjP9/shrK8bzLwCIU78duK »}]
Événement La French Tech
À voir aussi à Lille (Nord)
- Pulse !, Opéra, Lille 14 avril 2026
- Ye Vagabonds et Sorcha Richardson en concert, L’Aéronef, Lille 14 avril 2026
- Ciné-concert surprise avec Samvel Piano – Ciné Lille-Sud, Le Grand Sud, Lille 15 avril 2026
- Du théâtre à Chèvreville, Théâtre Le Petit Jacques, Lille 15 avril 2026
- Atelier en continu « Le vivant à la loupe » / à la Pouponnière, La Pouponnière de Wazemmes, Lille 15 avril 2026