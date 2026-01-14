MasterClass : Gastronomie et Oenologie – les accords démentis Au coeur du 5ème Paris

À Paris, au coeur du 5e arrondissement, découvrez l’art de la gastronomie et de l’oenologie à travers un dîner-dégustation d’accords qui démentent les règles établies.

Pour ce voyage culinaire, rendez-vous le 6 février 2026 de 19h à 21h30.

Un évènement qui déroge aux règles établies

Un Dîner-dégustation qui vise à révolutionner les Mariages Mets & Vins par l’Œnologie et la Gastronomie.

L’idée est de démontrer, à travers un menu fondé sur la finesse, que les meilleurs accords sont ceux qui démentent les règles établies, en s’appuyant sur la science du vin.

Encadré par Céline LOISEAU, sommelière professionnelle, l’évènement comprendra 4 dégustations de mets salés suivis de 4 mets sucrés tous accompagnés du vin en accord. Des explications et un petit quizz ponctueront la soirée pour rendre le moment plus interactif, avant que des digestifs ne viennent la clôturer en beauté.

Limité à 25 participants, l’inscription est obligatoire

8 accords, 4 salés, 4 sucrés. Une master-class pour découvrir l’art du mariage de la gastronomie avec la science du vin.

Le vendredi 06 février 2026

de 19h00 à 21h30

Limité à 25 participants, l’inscription est obligatoire via le lien d’inscription.

Public adultes.

Au coeur du 5ème 3, rue des Grands Degrés 75005 Paris

