Masterclass George Orwell Station Ausone Bordeaux

Masterclass George Orwell Vendredi 21 novembre, 14h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T17:00:00

Fin : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T17:00:00

« Big Brother vous regarde », « Ignorance est puissance », « 2+2=5 », « Tous les animaux sont égaux. Mais certains sont plus égaux que d’autres » : phrases inoubliables, qui claquent comme des slogans. Entrées dans la culture populaire, elles sont issues de deux extraordinaires romans de George Orwell (1903-1950), La Ferme des animaux et 1984. Deux volets d’une implacable dénonciation du totalitarisme et des ravages de la pensée unique. Glaçants parce que prémonitoires, ces romans résonnent aujourd’hui d’une étrange puissance prophétique et demeurent d’une actualité radicale.

Bien avant d’écrire ces chefs-d’œuvre, Orwell a connu une carrière journalistique et politique intense, dont il témoigne dans ses romans et ses essais. Rejet du colonialisme (En Birmanie), immersion avec les plus pauvres (Dans la dèche à Paris et à Londres), engagement communiste (Hommage à la Catalogne) : sa vie et son œuvre sont consacrées à la dénonciation des injustices et à la recherche d’une société plus égalitaire. Intellectuel engagé, écrivain humaniste, Orwell est conscient des pouvoirs du langage et de la manipulation possible des masses. La littérature serait-elle un combustible qui éveille les consciences et pousse à l’action ?

Explorons la vie, l’œuvre et l’actualité de George Orwell avec :

Véronique Béghain / Professeure de littérature américaine à l’Université Bordeaux-Montaigne, traductrice d’Orwell

Bruce Bégout / Maître de conférences en philosophie à l’Université Bordeaux-Montaigne, auteur du livre De la décence ordinaire. Court essai sur une idée fondamentale de la pensée politique de George Orwell

Philippe Jaworski / Professeur émérite de littérature américaine à l’Université Paris-Diderot, traducteur d’Orwell et responsable de l’édition de ses œuvres en Pléiade

Marina Remy / Professeure d’anglais en classes préparatoires au lycée Camille Julllian de Bordeaux

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

La masterclass sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/tGkph

« Dans un pays placé sous un contrôle étatique totalitaire, Winston Smith, un employé du ministère de la Vérité, falsifie l’histoire pour ne pas compromettre le pouvoir qui se serait trompé dans le passé. Dans une société où les sentiments humains ont été éliminés, le jeune homme cherche l’amour et la liberté. Récit dystopique initialement paru en 1949. » ©Electre2025

Une masterclass organisée et animée par Blanche Cerquiglini, éditrice chez Gallimard, responsable de la collection « Folio classique ».