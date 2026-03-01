Masterclass Gilles Lellouche Cinéma Max Linder Panorama Paris

Visage

incontournable du cinéma français avant de tout emporter sur son

passage, derrière la caméra, avec la réalisation du Grand Bain et de

L’Amour Ouf, Gilles Lellouche nous fait le plaisir d’une masterclass

exceptionnelle, le mardi 17 mars à 19h30 au Max Linder Panorama.

La

rencontre sera suivie d’une projection de Foxcatcher, de l’Américain

Bennett Miller, carte blanche choisie par Gilles Lellouche. Inspiré

d’une histoire vraie, le film retrace l’histoire de deux frères lutteurs

olympiques (Channing Tatum et Mark Ruffalo) pris au piège dans les

griffes d’un milliardaire excentrique (incarné par un Steve Carell

méconnaissable)

Rencontre exceptionnelle avec le réalisateur et comédien Gilles Lellouche !

Le mardi 17 mars 2026

de 19h30 à 23h00

payant

Tarif unique : 10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-17T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-18T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-17T19:30:00+02:00_2026-03-17T23:00:00+02:00

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris



Afficher la carte du lieu Cinéma Max Linder Panorama et trouvez le meilleur itinéraire

