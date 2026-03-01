Masterclass Gilles Lellouche Cinéma Max Linder Panorama Paris
Visage
incontournable du cinéma français avant de tout emporter sur son
passage, derrière la caméra, avec la réalisation du Grand Bain et de
L’Amour Ouf, Gilles Lellouche nous fait le plaisir d’une masterclass
exceptionnelle, le mardi 17 mars à 19h30 au Max Linder Panorama.
La
rencontre sera suivie d’une projection de Foxcatcher, de l’Américain
Bennett Miller, carte blanche choisie par Gilles Lellouche. Inspiré
d’une histoire vraie, le film retrace l’histoire de deux frères lutteurs
olympiques (Channing Tatum et Mark Ruffalo) pris au piège dans les
griffes d’un milliardaire excentrique (incarné par un Steve Carell
méconnaissable)
Rencontre exceptionnelle avec le réalisateur et comédien Gilles Lellouche !
Le mardi 17 mars 2026
de 19h30 à 23h00
payant
Tarif unique : 10€
Public jeunes et adultes.
Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris
