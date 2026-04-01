MASTERCLASS GOSPEL ET CONCERT GOSPEL Salle des fêtes Cabanac à Donneville Donneville

Donneville

MASTERCLASS GOSPEL ET CONCERT GOSPEL

Salle des fêtes Cabanac à Donneville 28 RD 113 Donneville Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Une journée extraordinaire !

‘ !

Vous avez toujours rêvé de chanter du Gospel mais vous n’avez jamais osé, venez essayer c’est pour vous !

Vous chantez déjà dans une chorale ou dans un groupe ou même dans votre salle de bain, vous êtes bienvenus !

Vous êtes un cador dans le chant et vous aimez partagé ces émotions, venez partager avec nous !

Cela promet un très beau moment de partage et d’émotions.

On vous attend nombreux pour cette 1ère Masterclass à Donneville.

30 € ℎ ́ 35 € ℎ ́ ‘ ́ .

!

Un gospel actuel, bluesy, vivant et qui leur ressemble.

Émanant de l’école Eureka Live, les choristes de Soulidarity Gospel Singers chantent un répertoire alternant arrangements de negros spirituals, gospel ré-arrangés, des compositions, de la soulmusic, jusqu’au blues.

Baignée depuis longtemps dans la musique gospel, Kathy Boyé propose une musique pleine de dynamisme basée sur l’émotion et l’improvisation, pour en faire un gospel actuel, et très vivant. Tout vibre sur scène de l’émotion du moment, des sons suspendus en plein vol, et une énergie fusionnelle indéniable.

De la traduction de leur nom ses âmes solidaires les SOULIDARITY GOSPEL SINGERS chantent leur passion pour cette musique qui puise sa force au plus profond de chaque être, tout autant que des valeurs de cohésion, d’unité et de partage. Pour eux la musique se décline avec Absolu, émotion, Sincérité et Couleurs…

́ 10 € ́ 12 € .

Buvette sur place 10 .

Salle des fêtes Cabanac à Donneville 28 RD 113 Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An extraordinary day!

L’événement MASTERCLASS GOSPEL ET CONCERT GOSPEL Donneville a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE