Masterclass guitare avec Hughes KOLP Pontarlier
Masterclass guitare avec Hughes KOLP Pontarlier mercredi 29 avril 2026.
Masterclass guitare avec Hughes KOLP
Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Organisé par le conservatoire Elie Dupont.
Venez assister à la Masterclass guitare donnée aux élèves du Conservatoire par Hughes KOLP. Perfectionnement des pièces jouées par les jeunes musiciens, des conseils personnalisés sur le répertoire qu’ils travaillent et un cours de musique d’ensemble avec l’orchestre de guitare. .
Auditorium P. Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
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English : Masterclass guitare avec Hughes KOLP
L’événement Masterclass guitare avec Hughes KOLP Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS