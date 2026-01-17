Masterclass guitare avec Hughes KOLP

Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Venez assister à la Masterclass guitare donnée aux élèves du Conservatoire par Hughes KOLP. Perfectionnement des pièces jouées par les jeunes musiciens, des conseils personnalisés sur le répertoire qu’ils travaillent et un cours de musique d’ensemble avec l’orchestre de guitare. .

Auditorium P. Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Masterclass guitare avec Hughes KOLP

L’événement Masterclass guitare avec Hughes KOLP Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS