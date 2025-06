MASTERCLASS Hommage au CLOS DE VOUGEOT – Hôtel Le Cep Beaune 21 juin 2025 12:00

Côte-d’Or

MASTERCLASS Hommage au CLOS DE VOUGEOT Hôtel Le Cep 25-33 rue Maufoux Beaune Côte-d'Or

Début : 2025-06-21 12:00:00

fin : 2025-06-21 14:00:00

2025-06-21

L’Hôtel Le Cep a le plaisir de proposer un événement œnologique d’exception une masterclass prestigieuse dédiée au Clos de Vougeot, l’un des plus grands noms de la Bourgogne viticole.

Cette expérience immersive et sensorielle, organisée dans l’intimité du Caveau Saint-Félix, réunira passionnés, connaisseurs et amateurs autour de six millésimes rares (1964, 1988, 2001, 2018, 2019, 2020), accompagnés d’un déjeuner gastronomique en accords mets et vins. .

