Masterclass IA L'Annexe Poligny
lundi 2 février 2026
Masterclass IA
L'Annexe 8 rue Camille Claudel Poligny Jura
Tarif : 106.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-02 13:30:00
fin : 2026-02-03 16:30:00
Date(s) :
2026-02-02
Masterclass IA 100 % utile, 100 % concrète
L’Annexe et Forma’com vous proposent un nouveau format intensif de découverte et de mise en pratique de l’intelligence artificielle, adapté aux réalités des pros, des indépendants et des PME !
Salle La Loge
10 à 14 participants en petit groupe
Un format en 2 temps pour allier vision et action
> Session 1 Comprendre l’IA, ses usages et son cadre
Focus juridique, réglementaire et éthique bien utiliser l’IA, en connaître les limites et éviter les pièges.
> Session 2 Mettre en œuvre l’IA dans votre activité
Chaque participant vient avec un cas concret ou une idée à automatiser.
Raphaël vous accompagne dans sa réalisation avec des outils simples, accessibles et efficaces.
Avec Raphaël JODEAU conférencier et formateur IA
Intervenant à l’ESARP Paris
Spécialiste de la vulgarisation pédagogique et de l’IA appliquée au quotidien
Modalités d’inscription
Paiement en ligne
Les deux sessions sont indissociables
Apportez votre ordi, on teste en direct
Places limitées pour garantir un accompagnement de qualité
Une formation-action concrète, humaine et utile, pour comprendre et agir avec l’IA dans votre métier
L’Annexe 8 rue Camille Claudel Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 58 42 28 bonjour@espacelannexe.fr
English : Masterclass IA
