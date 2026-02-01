Masterclass IA L’Annexe Poligny

Masterclass IA

2026-02-02 13:30:00

2026-02-03 16:30:00

2026-02-02

Masterclass IA 100 % utile, 100 % concrète

L’Annexe et Forma’com vous proposent un nouveau format intensif de découverte et de mise en pratique de l’intelligence artificielle, adapté aux réalités des pros, des indépendants et des PME !

Salle La Loge

10 à 14 participants en petit groupe

Un format en 2 temps pour allier vision et action

> Session 1 Comprendre l’IA, ses usages et son cadre

Focus juridique, réglementaire et éthique bien utiliser l’IA, en connaître les limites et éviter les pièges.

> Session 2 Mettre en œuvre l’IA dans votre activité

Chaque participant vient avec un cas concret ou une idée à automatiser.

Raphaël vous accompagne dans sa réalisation avec des outils simples, accessibles et efficaces.

Avec Raphaël JODEAU conférencier et formateur IA

Intervenant à l’ESARP Paris

Spécialiste de la vulgarisation pédagogique et de l’IA appliquée au quotidien

Modalités d’inscription

Paiement en ligne

Les deux sessions sont indissociables

Apportez votre ordi, on teste en direct

Places limitées pour garantir un accompagnement de qualité

Une formation-action concrète, humaine et utile, pour comprendre et agir avec l’IA dans votre métier

L'Annexe 8 rue Camille Claudel Poligny 39800

