Masterclass Jazz avec la venue d’Eva Leclercq Parc des loisirs Roger-Menu Épernay

Masterclass Jazz avec la venue d’Eva Leclercq

Parc des loisirs Roger-Menu Maison des Arts et de la Vie Associative Épernay Marne

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Tout public

Le centre Artistique d’Epernay reçoit en exclusivité Eva Leclercq pour une masterclass jazz le mercredi 15 avril

14h30-15h30 enfants 8/11 ans

15h30-17h ados

17h-18h adultes débutants

18h-19h30 adultes intermédiaires/avancés .

Parc des loisirs Roger-Menu Maison des Arts et de la Vie Associative Épernay 51200 Marne Grand Est centreartistiquedepernay@gmail.com

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English : Masterclass Jazz avec la venue d’Eva Leclercq

L’événement Masterclass Jazz avec la venue d’Eva Leclercq Épernay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne