Masterclass Jazz avec la venue d’Eva Leclercq Parc des loisirs Roger-Menu Épernay
Masterclass Jazz avec la venue d’Eva Leclercq Parc des loisirs Roger-Menu Épernay mercredi 15 avril 2026.
Masterclass Jazz avec la venue d’Eva Leclercq
Parc des loisirs Roger-Menu Maison des Arts et de la Vie Associative Épernay Marne
Tarif : 25 – 25 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Tout public
Le centre Artistique d’Epernay reçoit en exclusivité Eva Leclercq pour une masterclass jazz le mercredi 15 avril
14h30-15h30 enfants 8/11 ans
15h30-17h ados
17h-18h adultes débutants
18h-19h30 adultes intermédiaires/avancés .
Parc des loisirs Roger-Menu Maison des Arts et de la Vie Associative Épernay 51200 Marne Grand Est centreartistiquedepernay@gmail.com
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English : Masterclass Jazz avec la venue d’Eva Leclercq
L’événement Masterclass Jazz avec la venue d’Eva Leclercq Épernay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne