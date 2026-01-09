MasterClass Jean-Jacques GOLDMAN Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage
MasterClass Jean-Jacques GOLDMAN Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage samedi 14 mars 2026.
Maison des Associations François Mitterrand 2 Avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Uniquement via HelloAsso
Début : 2026-03-14 13:30:00
fin : 2026-03-14 18:30:00
2026-03-14
Après la réussite de notre Weekend ABBA, Choeur Sol’Air vous propose une Masterclass avec l’excellent chef de chœur, Florent Robert.
+33 6 11 26 18 14 choeursolair@gmail.com
English :
Following the success of our ABBA Weekend, Choeur Sol’Air invites you to a Masterclass with the excellent conductor Florent Robert.
