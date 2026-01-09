MasterClass Jean-Jacques GOLDMAN Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage

MasterClass Jean-Jacques GOLDMAN

Maison des Associations François Mitterrand 2 Avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Uniquement via HelloAsso

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 13:30:00

fin : 2026-03-14 18:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Après la réussite de notre Weekend ABBA, Choeur Sol’Air vous propose une Masterclass avec l’excellent chef de chœur, Florent Robert.

.

Maison des Associations François Mitterrand 2 Avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 26 18 14 choeursolair@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Following the success of our ABBA Weekend, Choeur Sol’Air invites you to a Masterclass with the excellent conductor Florent Robert.

L’événement MasterClass Jean-Jacques GOLDMAN Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-01-09 par Valence Romans Tourisme