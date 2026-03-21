Masterclass : Jean-Michel Pilc au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

À travers des exemples pratiques et des mises en situation avec les participants, il explorera comment construire un discours naturel et cohérent, développer des idées dans la durée et maintenir une interaction organique au sein d’un groupe.

Cette masterclass s’adresse à tous les instrumentistes et chanteurs souhaitant renforcer leur assise rythmique, affiner leur perception et maîtrise de la forme, et gagner en liberté et en précision dans l’improvisation.

La masterclass se tiendra le samedi 11 avril de 10h30 à 13h30.

Places limitées, pensez à réserver.

Cette séance est proposée à l’occasion de la venue exceptionnelle de Jean-Michel Pilc à Paris, et de deux soirées avec son quartet Nowhere out :

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

MASTERCLASS — Lors de cette masterclass, Jean-Michel Pilc abordera des aspects essentiels de l’improvisation musicale : la solidité rythmique, le sens du “time”, le swing et la gestion de la forme dans des contextes variés.

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 13h30

payant

Tarif : 30 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T16:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T13:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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