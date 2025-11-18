Masterclass Joanna Quinn Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 16:30 – 17:30

Gratuit : oui Réservation conseillée Gratuit, réservation conseillée : extranimation@nefanimation.fr Tout public

Réalisatrice et animatrice britannique, Joanna Quinn s’affirme dans l’animation grâce à un dessin à la main empreint d’humour, d’humanité et de vitalité. Une œuvre qui explore le quotidien, le corps et les dynamiques de pouvoir. Cette masterclass offrira l’occasion de découvrir son parcours artistique de « Girls’ Night Out » à « Affairs of the Art ». Masterclass en anglais animée par Jayne Pilling, spécialiste du cinéma d’animation. Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.extranimation.fr/