Masterclass la MAO, Musique Assistée par Ordinateur Café Charbon Nevers samedi 8 novembre 2025.

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 20 EUR

2025-11-08 10:00:00

2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Tu veux te lancer dans la création musicale ou pousser plus loin tes prods ? Cette masterclass est faite pour toi ! On plonge dans l’univers d’Ableton Live avec Renaud Millier pour découvrir (ou redécouvrir) les bases de la MAO (création de beats, enregistrement, effets, arrangement…) tout en creusant un peu plus dans le logiciel. Une activité ouverte à toustes pour expérimenter et bidouiller autour du son ! .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

