Masterclass : L’augmentation de capital d’Eutelsat, placera-t-elle l’action en orbite ? HEC Paris Jouy-en-Josas

L’augmentation de capital d’Eutelsat, placera-t-elle l’action en orbite ?

Alors que la société capitalisait en bourse environ 1 Md € en début d’année 2025, le 19 juin 2025 Eutelsat a annoncé une augmentation de capital de 1,5 Mds € en deux tranches respectivement de 828 M€ et 672 M€, qui change considérablement la taille de la société ainsi que son actionnariat.

Franck CEDDAHA, Professeur affilié au groupe HEC et Directeur Académique de l’Executive Master GEMM FINANCE, présentera les enjeux financiers de l’opération lors d’une Masterclass qui aura lieu le jeudi 6 novembre 2025 à 18h00.

Il sera accompagné de Christine PAPEIX, Directrice Associée, qui vous présentera les grandes lignes de l’Executive Master GEMM FINANCE ainsi que les modalités d’inscription et de financement.

Début : 2025-11-06T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T19:00:00.000+01:00

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines