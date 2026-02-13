MASTERCLASS LEYLA BOUZID, L’Ecran, Saint-Denis
MASTERCLASS LEYLA BOUZID, L’Ecran, Saint-Denis vendredi 20 février 2026.
MASTERCLASS LEYLA BOUZID Vendredi 20 février, 18h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T18:30:00+01:00 – 2026-02-20T20:20:00+01:00
Fin : 2026-02-20T18:30:00+01:00 – 2026-02-20T20:20:00+01:00
entrée libre
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France
Entrée libre L’Ecran MASTERCLASS LEYLA BOUZID