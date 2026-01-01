MASTERCLASS – Louis GUIGNIER Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le conservatoire a le plaisir d’accueillir Louis Guignier, percussionniste et vibraphoniste reconnu sur la scène jazz contemporaine, pour une masterclass exceptionnelle dédiée à l’univers du vibraphone jazz. À travers son expérience en trio, quintet, et ses explorations du be-bop au jazz latin, Louis Guignier partagera sa vision du phrasé, de la technique instrumentale, et de l’orchestration du vibraphone selon les styles.

Cette rencontre sera l’occasion pour les élèves percussionnistes et les élèves de jazz d’aborder les spécificités du jeu jazz sur cet instrument singulier, tant dans son rôle mélodique que rythmique. Une immersion vivante et inspirante dans les couleurs du vibraphone, entre tradition et modernité.

Le samedi 10 janvier 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit

Merci de prence votre place via le lien ci-dessous :

Tout public.

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



