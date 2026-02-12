Masterclass L’univers du Cognac La Grande Cave Angoulême

Masterclass L’univers du Cognac

La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême Charente

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date :

Début : 2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Masterclass animée par Jacques Soulat qui vous présentera l’un des 90 Cognac Educator certifiés par le BNIC, l’interprofession du cognac.

.

La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 08 20 20 contact@maison-soulat.com

English :

Masterclass hosted by Jacques Soulat, who will introduce you to one of the 90 Cognac Educators certified by BNIC, the cognac interprofessional organization.

