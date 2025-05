Masterclass Main à main avec la Cie Lagom – Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes, 2 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-02 19:00 – 21:00

Gratuit : non 25 € Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/masterclass-des-lundis-soir-2025 Tout public, Adulte

Avec la Cie Lagom. Un stage pour découvrir les différents aspects des portés acrobatiques statiques et dynamiques, en travaillant sur les équilibres sur les mains, les portés main à main et la banquine. Public : ados et adultes

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/masterclass-des-lundis-soir-2025