Masterclass MAO Route de Mirville Bolbec

Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec Seine-Maritime

2026-01-26 14:00:00

2026-01-26 16:00:00

2026-01-26

Mathieu Lamy, producteur de musique électronique, vous emmène à la découverte de la pratique de la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) lors d’une masterclass gratuite et ouverte à tou·te·s. Il vous montrera comment il construit un morceau de A à Z en explorant différentes techniques de production sur le logiciel Ableton Live. .

Route de Mirville Espace Chantal Kiburse Esplanade du Val-Aux-Grès Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 31 55 78 contact@fabrikasons.com

English : Masterclass MAO

