Masterclass : Marc-Antoine Mathieu, au-delà de la case Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain mercredi 15 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 20:00 –
Gratuit : oui Gratuit Tout public
Auteur incontournable de la bande dessinée contemporaine, Marc-Antoine Mathieu est l’invité exceptionnel de la Maison des Arts qui le reçoit à l’occasion d’une rencontre publique pour évoquer son parcours, ses influences, et sa vision de la bande dessinée comme art en perpétuelle réinvention.Rencontre publique animée par Henri Landré de Jet FMSur inscription à l’accueil de la Maison des arts, au 02 28 25 25 80 ou à maisondesarts@saint-herblain.frÀ l’occasion du Festival Herbulles
Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 25 80