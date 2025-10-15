Masterclass : Marc-Antoine Mathieu, au-delà de la case Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain

Masterclass : Marc-Antoine Mathieu, au-delà de la case Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 20:00 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Auteur incontournable de la bande dessinée contemporaine, Marc-Antoine Mathieu est l’invité exceptionnel de la Maison des Arts qui le reçoit à l’occasion d’une rencontre publique pour évoquer son parcours, ses influences, et sa vision de la bande dessinée comme art en perpétuelle réinvention.Rencontre publique animée par Henri Landré de Jet FMSur inscription à l’accueil de la Maison des arts, au 02 28 25 25 80 ou à maisondesarts@saint-herblain.frÀ l’occasion du Festival Herbulles

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 02 28 25 25 80