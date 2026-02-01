Masterclass Marina VIOTTI rue Michel Legrand Forbach

Masterclass Marina VIOTTI

rue Michel Legrand Château Adt Forbach Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

2026-02-04

Classe de maître masterclass exceptionnelle de Marina VIOTTI, mezzo-soprano, victoire de la musique classique meilleure artiste lyrique, grammy awards pour sa prestation metal lors des JO 2024. Un rendez-vous à ne pas manquer !

A l’auditorium Théodore Gouvy. Stagiaires sur inscription Auditeurs entrée libre dans la limite des places disponiblesTout public

rue Michel Legrand Château Adt Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 04 37 courrrier@conservatorie-forbach.fr

English :

Exceptional masterclass by Marina VIOTTI, mezzo-soprano, winner of the classical music award for best lyric artist, grammy awards for her metal performance at the 2024 Olympic Games. An event not to be missed!

At the Théodore Gouvy auditorium. Trainees: registration required Auditors: free admission, subject to availability

