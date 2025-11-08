Masterclass Muay Thai Montguyon
Masterclass Muay Thai Montguyon samedi 8 novembre 2025.
Masterclass Muay Thai
Gymnase de Montguyon, Plaine des Sports Montguyon Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Masterclass Muay Thai avec la présence de Maxi El Rayo Caballero
Gymnase de Montguyon, Plaine des Sports Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 05 35 87
English :
Muay Thai Masterclass with Maxi El Rayo Caballero
German :
Muay Thai Masterclass mit Anwesenheit von Maxi El Rayo Caballero
Italiano :
Masterclass di Muay Thai con Maxi El Rayo Caballero
Espanol :
Masterclass de Muay Thai con Maxi El Rayo Caballero
L’événement Masterclass Muay Thai Montguyon a été mis à jour le 2025-10-17 par Offices de Tourisme de Jonzac