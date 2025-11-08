Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Masterclass Muay Thai Montguyon

Masterclass Muay Thai Montguyon samedi 8 novembre 2025.

Masterclass Muay Thai

Gymnase de Montguyon, Plaine des Sports Montguyon Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : 
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:30:00
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:30:00

Date(s) :
2025-11-08

Masterclass Muay Thai avec la présence de Maxi El Rayo Caballero
Gymnase de Montguyon, Plaine des Sports Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 05 35 87 

English :

Muay Thai Masterclass with Maxi El Rayo Caballero

German :

Muay Thai Masterclass mit Anwesenheit von Maxi El Rayo Caballero

Italiano :

Masterclass di Muay Thai con Maxi El Rayo Caballero

Espanol :

Masterclass de Muay Thai con Maxi El Rayo Caballero

