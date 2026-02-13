Masterclass P.R2B Amiens

Masterclass P.R2B

Son premier album Rayons Gamma , paru en 2021 et unanimement salué par la critique, a imposé P.R2B comme une identité forte et singulière de la scène française. Pauline Rambeau de Baralon s’est depuis consacrée à la préparation de son deuxième album et à la composition de musiques de film, liant ses deux terrains d’expression favoris, musique et cinéma.

On peut ainsi la retrouver à la production de titres du film Partir un jour et à la composition et production de la musique du court métrage Dieu est timide, tous deux sélectionnés au festival de Cannes 2025. Il est désormais temps de revenir avec son nouvel album attendu, dont la sortie est imminente et qui s’annonce aussi libre que jubilatoire. P.R2B défendra cet album sur scène, son endroit, dès le début de l’année 2026. Cette masterclass sera l’occasion de découvrir le parcours de P.R2B, les différentes étapes de son processus créatif, de la composition à l’interprétation, du studio à la scène.

62 Rue des Jacobins Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

English :

Masterclass P.R2B

6pm to 8pm Location: Bar de la Comédie de Picardie, 62 Rue des Jacobins, 80000 Amiens

18:00

Their debut album Rayons Gamma , released in 2021 to unanimous critical acclaim, established P.R2B as a strong and singular identity on the French scene. Pauline Rambeau de Baralon has since devoted herself to preparing her second album and composing film music, linking her two favorite fields of expression, music and cinema.

She produced tracks for the film Partir un jour and composed and produced the music for the short film Dieu est timide, both of which were selected for the Cannes Film Festival 2025. Now it’s time to return with her long-awaited new album, due for release soon, and which promises to be as free as it is jubilant. P.R2B will be defending this album on stage, his venue, from the beginning of 2026. This masterclass will be an opportunity to discover P.R2B’s career path, the different stages of his creative process, from composition to interpretation, from studio to stage.

Free with reservation

