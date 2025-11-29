Masterclass Piano publique Auditorium Cesaria Evora – Conservatoire de Rennes Rennes Samedi 29 novembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Masterclass du duo Ardasev

Le projet « Face à la guerre – dialogues européens », initié par l’Institut français et coordonné par Les Champs Libres, vise à ouvrir des cadres de discussion permettant à la fois de mieux appréhender les contextes locaux et d’aborder les bouleversements en cours en Europe. Le Conservatoire s’associe à l’événement en accueillant sur proposition de la Ville de Brno (République Tchèque), partenaire de la Ville de Rennes et avec laquelle nous célébrons cette année les 60 ans de jumelage, le duo Ardašev (piano à 4 mains).

Les deux pianistes (Renata Lichnovská et Igor Ardaševovi) proposent aux élèves une Masterclass, avant leur concert donné le soir.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet européen Czech Dreams.

En partenariat avec Les Champs Libres

+ d’informations : www.leschampslibres.fr

https://conservatoire-rennes.fr/agenda/masterclass-avec-le-duo-ardasev/

Auditorium Cesaria Evora – Conservatoire de Rennes Pl. Jean Normand, 35000 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine