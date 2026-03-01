Masterclass publique sur Miles Davis avec Boris Blanchet Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
Masterclass publique sur Miles Davis avec Boris Blanchet Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS vendredi 27 mars 2026.
JAZZ : Masterclass publique avec
Boris BLANCHET, saxophoniste de renommée internationale invité
pour une master class sur la musique de Miles Davis avec les élèves des
Ateliers jazz, et les saxophonistes de la classe de Pierre Carbonneaux 15:00-18:00
suivie du CONCERT DE
RESTITUTION 19:00-21:00
Boris BLANCHET, saxophoniste de renommée internationale invité pour une masterclass sur la musique de Miles Davis
Le vendredi 27 mars 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-27T16:00:00+01:00
fin : 2026-03-27T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-27T15:00:00+02:00_2026-03-27T18:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Charles Münch et trouvez le meilleur itinéraire