Masterclass publique sur Miles Davis avec Boris Blanchet Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Boris BLANCHET, saxophoniste de renommée internationale invité pour une masterclass sur la musique de Miles Davis

Le vendredi 27 mars 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 conservatoire11@paris.fr



