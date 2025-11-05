Masterclass Rebecca Zlotowski Cinéma Max Linder Panorama Paris

Scénariste et réalisatrice incontournable du cinéma français depuis BELLE ÉPINE en 2010 – où elle abordait déjà le thème du deuil – Rebecca Zlotowski est de retour avec VIE PRIVÉE. Une enquête obsédante, avec Jodie Foster et Daniel Auteuil.L’occasion de parler écriture, psychanalyse et des nombreux thèmes qu’elle cache derrière sa mise en scène impeccable lors d’une masterclass proposée par Sofilm, Explore et SensCritique.Masterclass précédée d’une projection en avant-première de VIE PRIVÉE.

VIE PRIVEE

un film de Rebecca Zlotowski

1h 45min | Drame, Policier, Thriller

Avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira

Lilian

Steiner (Jodie Foster) est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend

la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un

meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête.

Découvrez en avant-première VIE PRIVEE avec Jodie Foster, suivie d’une masterclass exceptionnelle de la réalisatrice Rebecca Zlotowski, le 5 novembre à partir de 19h30.

Le mercredi 05 novembre 2025

de 19h30 à 23h30

payant Public jeunes et adultes.

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris

https://www.facebook.com/events/713417121782139