Masterclass Rhum Place Aubarède Salins-les-Bains
Masterclass Rhum Place Aubarède Salins-les-Bains mercredi 29 avril 2026.
Masterclass Rhum
Place Aubarède Comptoir des Vignes Salins-les-Bains Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Programme à venir.
Sur inscription.
L’alcool est à consommer avec modération.
Organisateur Comptoir des Vignes .
Place Aubarède Comptoir des Vignes Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 03 24 cdv.salins@maisonpernet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rhum
L’événement Masterclass Rhum Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA