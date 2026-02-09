Masterclass Rhum Place Aubarède Salins-les-Bains

Masterclass Rhum

Place Aubarède Comptoir des Vignes Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Programme à venir.

Sur inscription.

L’alcool est à consommer avec modération.

Organisateur Comptoir des Vignes .

Place Aubarède Comptoir des Vignes Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 03 24 cdv.salins@maisonpernet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rhum

L’événement Masterclass Rhum Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA