Masterclass Rhums Domaine des Clayères Talmont-Saint-Hilaire
Masterclass Rhums Domaine des Clayères Talmont-Saint-Hilaire vendredi 20 mars 2026.
Masterclass Rhums
Domaine des Clayères 226 Rue des Parcs Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 19:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
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Domaine des Clayères 226 Rue des Parcs Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 85 67 01 50 restaurant@lesclayeres.fr
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English :
L’événement Masterclass Rhums Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral