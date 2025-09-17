Masterclass Spiritueux avec la distillerie Dourtan Plouguerneau

Masterclass Spiritueux avec la distillerie Dourtan Plouguerneau mercredi 17 septembre 2025.

Masterclass Spiritueux avec la distillerie Dourtan

13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17 18:30:00

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

De l’eau de feu ?

Les plus anciens se rappellent sûrement que c’est ainsi que Les Indiens ( Oui, ceux avec des plumes, des arcs et des flèches..) appelaient l’alcool !

Plouescat n’est pas une réserve d’ Indiens, mais c’est là bas qu’est née la Distillerie #Dourtan (je ne vous mets pas la traduction, pour ne pas vous insulter…).

Donc mercredi 17 septembre, c’est la Distillerie #Dourtan qui viendra vous expliquer comment elle fait de l’eau de feu … et vous pourrez ensuite les déguster bien sûr !

Oui, on a écrit les , parce que chez #Dourtan ils ont plusieurs cordes à leur arc !

Pastis, Gin, vodka, rhum…liqueurs variées, il y en a beaucoup … et pour tous les goûts !

Ne tardez pas à vous inscrire !

️ Places limitées réservation obligatoire à la cave ou sur www.barhagwin.fr rubrique Inscriptions.

Remise de 10% sur vos éventuels achats de spiritueux lors de la soirée. .

13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Masterclass Spiritueux avec la distillerie Dourtan Plouguerneau a été mis à jour le 2025-09-08 par OT PAYS DES ABERS