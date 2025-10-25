MASTERCLASS UKULÉLÉ Frontignan

MASTERCLASS UKULÉLÉ Frontignan samedi 25 octobre 2025.

MASTERCLASS UKULÉLÉ

1 place du Cont’run Frontignan Hérault

Masterclass ukulélé avec Perla Crystal (Miss’U)Une immersion complète dans l’univers du ukulélé découverte de son histoire et de ses origines, présentation des différents modèles et démonstration de leurs usages spécifiques. La session aborde également l’utilisation de pédales d’effets sur ukulélé électrifié, ainsi que l’apprentissage de techniques propres à l’instrument — strumming patterns, picking et autres gestes essentiels — à mettre en pratique en direct avec les ukulélistes présents. .

1 place du Cont’run Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 99 57 85 00 f.ballery@agglopole.fr

