Masterclass Vin avec Noémie Tanneau du Château St Ferdinand Plouguerneau
Masterclass Vin avec Noémie Tanneau du Château St Ferdinand Plouguerneau samedi 25 octobre 2025.
Masterclass Vin avec Noémie Tanneau du Château St Ferdinand
13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 17:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Masterclass Vin avec Noémie Tanneau du Château St Ferdinand
Au Bar Ha Gwin Plouguerneau
Samedi 25 Octobre à partir de 17h00
️ Places limitées réservation obligatoire à la cave ou sur www.barhagwin.fr rubrique Inscriptions.
Remise de 10% sur vos éventuels achats de vin du Château St Ferdinand lors de la soirée. .
13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Masterclass Vin avec Noémie Tanneau du Château St Ferdinand Plouguerneau a été mis à jour le 2025-09-10 par OT PAYS DES ABERS