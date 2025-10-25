Masterclass Vin avec Noémie Tanneau du Château St Ferdinand Plouguerneau

13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-25 17:00:00

Masterclass Vin avec Noémie Tanneau du Château St Ferdinand

Au Bar Ha Gwin Plouguerneau

Samedi 25 Octobre à partir de 17h00

️ Places limitées réservation obligatoire à la cave ou sur www.barhagwin.fr rubrique Inscriptions.

Remise de 10% sur vos éventuels achats de vin du Château St Ferdinand lors de la soirée. .

13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12

