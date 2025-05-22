Masterclass vin Les saisons Halle gourmande Saint-Vit

Masterclass vin

La Halle gourmande Les Saisons à Saint-Vit vous propose 6 masterclass.

Explorez le monde fascinant du vin!

Accompagnés par notre équipe de professionnels passionnés, découvrez sous des angles variés l’univers du vin et de la gastronomie. Dégustez chaque vin accompagné de mets judicieusement choisis. Quel que soit votre niveau de connaissances, vous prendrez plaisir à partager nos MASTERCLASS ouvertes à tous.

Toutes les masterclass se font sur réservation.

Le jeudi 22 mai à 19h15 De la vigne au verre découvrez les étapes de la fabrication du vin de la culture de la vigne à votre verre.

Le jeudi 12 juin à 19h15: Echappée dans le sud-ouest: de Cahors au Pays Basque, une aventure haute en couleurs!

Le jeudi 18 septembre à 19h15: Les bases des accords mets-vins Découvrez l’art d’accorder vos plats et vos vins!

Le jeudi 16 octobre à 19h15 Fromage et vin: Quand la région crée les accords! Baptiste et Jeanne vous offrent leur expertise croisée entre sommellerie et fromagerie.

Le jeudi 13 novembre à 19h15 Le Monde des bulles: Introduction aux vins effervescents: du champagne au pet’nat, découverte de la grande famille de ces vins trop méconnus. .

Les saisons Halle gourmande 2B Rue de Marnay Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 64 98 contact@lessaisons.net

