Masterclass Vins et Chocolats Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-20
Plongez au cœur d’un accord d’exception où la finesse du vin rencontre l’intensité du chocolat.
Une soirée unique, menée par des passionnés…
Deux formules au choix
Formule Découverte 28€
Coupe de bienvenue, Masterclass vin & chocolat & Pochette cadeau gourmande à emporter
Formule Prestige 65€
Coupe de bienvenue avec amuse-bouche, Masterclass vin & chocolat, Pochette cadeau gourmande à emporter & Repas au restaurant Maison Wessman, signé Thierry Marx .
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com
