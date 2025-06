Masterclass vins et viandes d’exception au Domaine des Masques – CHEMIN MAURELY Saint-Antonin-sur-Bayon 29 juillet 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Masterclass vins et viandes d'exception au Domaine des Masques Mardi 29 juillet 2025 à partir de 19h. CHEMIN MAURELY Au pied de la Sainte Victoire Plateau de Cengle Domaine des Masques Saint-Antonin-sur-Bayon Bouches-du-Rhône

Soirée Masterclass vins et viandes

Mardi 29 juillet de 19h à 23h

Au cœur de notre vignoble mythique perché sur le plateau du Cengle au pied de La Sainte Victoire.

Soirée « Masterclass vins et viandes



Mardi 29 juillet de 19h à 23h



Rejoignez-nous pour une master class thématique au cœur de notre vignoble mythique perché sur le plateau du Cengle au pied de La Sainte Victoire,



Au programme :

Accueil à 19h00 autour d’un apéritif offert

Explication par les bouchers autour des viandes, de leurs origines et la maturation, accompagnement compris- Partenariat : La Table du Boucher

Cuisson au braséro

Dégustation de 6 cuvées sélectionnées accordées avec l’apéritif et les viandes



⚠️ Le nombre de places est limité…pensez à réserver dès maintenant !



Informations :

Lieu : Domaine des Masques, Chemin Maurely, Saint-Antonin-sur-Bayon

Date : Vendredi 20 juin 2025

Horaire : À partir de 18h30 jusqu’à 23h00

Prix 85€ par personne (accord mets et vins compris)

Prix 75 € par personne (viandes et accompagnement compris, pas de vin)











Nous avons hâte de vous retrouver pour ce moment dédié aux viandes d’exception au cœur de notre vignoble !







À très vite,

L’équipe du Domaine des Masques .

CHEMIN MAURELY Au pied de la Sainte Victoire Plateau de Cengle Domaine des Masques

Saint-Antonin-sur-Bayon 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Wine and meat masterclass evening

Tuesday, July 29, 7pm to 11pm

In the heart of our legendary vineyard perched on the Cengle plateau at the foot of La Sainte Victoire.

German :

Abend Masterclass Wein und Fleisch

Dienstag, 29. Juli von 19.00 bis 23.00 Uhr

Im Herzen unseres legendären Weinbergs auf dem Plateau du Cengle am Fuße von La Sainte Victoire.

Italiano :

Serata di masterclass su vino e carne

Martedì 29 luglio dalle 19.00 alle 23.00

Nel cuore del nostro leggendario vigneto arroccato sull’altopiano della Cengle, ai piedi della Sainte Victoire.

Espanol :

Velada magistral de vino y carne

Martes 29 de julio de 19:00 a 23:00

En el corazón de nuestro legendario viñedo situado en la meseta de Cengle, a los pies de La Sainte Victoire.

