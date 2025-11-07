Masterclass violon et piano Domaine de Larraldia Villefranque

Masterclass violon et piano

Domaine de Larraldia 410 chemin de Larraldea Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Avec Aubree Oliverson, Elena Matteucci et des élèves du Conservatoire de Bayonne.

Aubree accompagnera pendant 30 minutes chacun des élèves du Conservatoire de Bayonne. Ces élèves ont entre 15 et 18 ans ; ils sont en 3eme cycle de conservatoire.

L'inscription est demandée.

