Masterclass Whisky Accord Mets et Whisky

Saint-Selve Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Les Affinés Dealer de Terroirs ( 3 allée Vignolle à Saint-Selve) vous prépare une soirée de dingue animée par Jeane de l’explorateur du goût !

Du whisky qui claque, des accords qui surprennent, des bouchées qui changent de l’apéro habituel… et quelques surprises qu’on garde sous le coude.

On va goûter des flacons de haut vol, explorer le terroir, le fût, les arômes… et mettre tout ça en musique avec de quoi grignoter fromage, charcuterie et petites créations maison. .

Saint-Selve 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 54 20 04 contact@les-affines.fr

English : Masterclass Whisky Accord Mets et Whisky

L’événement Masterclass Whisky Accord Mets et Whisky Saint-Selve a été mis à jour le 2025-12-02 par Sud Bordeaux Tourisme