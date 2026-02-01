Masterclass Whisky Hériose, Maison Boinaud La Grande Cave Angoulême

Masterclass Whisky Hériose, Maison Boinaud

Masterclass animée par Jacques Soulat qui vous présentera le wisky Hériose de la Maison Boinaud.

La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 08 20 20 contact@maison-soulat.com

Masterclass hosted by Jacques Soulat, who will present Maison Boinaud’s Hériose wisky.

