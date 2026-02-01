Masterclass Whisky Hériose, Maison Boinaud La Grande Cave Angoulême

Masterclass Whisky Hériose, Maison Boinaud

La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-25 19:00:00
2026-02-25

Masterclass animée par Jacques Soulat qui vous présentera le wisky Hériose de la Maison Boinaud.
La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 08 20 20  contact@maison-soulat.com

English :

Masterclass hosted by Jacques Soulat, who will present Maison Boinaud’s Hériose wisky.

