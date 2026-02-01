Masterclass Whisky Hériose, Maison Boinaud La Grande Cave Angoulême
Masterclass Whisky Hériose, Maison Boinaud La Grande Cave Angoulême mercredi 25 février 2026.
Masterclass Whisky Hériose, Maison Boinaud
La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-25 19:00:00
2026-02-25
Masterclass animée par Jacques Soulat qui vous présentera le wisky Hériose de la Maison Boinaud.
La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 08 20 20 contact@maison-soulat.com
English :
Masterclass hosted by Jacques Soulat, who will present Maison Boinaud’s Hériose wisky.
