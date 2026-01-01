Masterclass Whisky Penderyn à La Cave à Plum’ La Cave à Plum’ Mauges-sur-Loire

Masterclass Whisky Penderyn à La Cave à Plum’

Tarif : 15 – 15 – 12 EUR

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

2026-01-30

La Cave à Plum’ vous propose une soirée pleine de saveurs à la découverte des secrets des whiskys à La Pommeraye.

Rendez-vous pour une soirée unique de découverte et de dégustation autour des whiskys Penderyn à la Cave à Plum’. Alexis et Clara vous concocte une soirée pleine de découvertes.

Au programme dégustation de plus de 5 références emblématiques Legend, Madeira, Peated, Portwood, Copperopolis

Venez explorer les arômes, les techniques de distillation et partager un moment convivial autour de whiskys rares et d’exception.

Uniquement sur inscription-Place limiée .

La Cave à Plum’ 2 bis Les Pouets Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 58 84 46 contact@lacaveaplum.fr

English :

La Cave à Plum’ invites you to an evening full of flavors, discovering the secrets of whiskies at La Pommeraye.

