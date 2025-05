Masterclass Yoga – Adiyoga Studio Cabourg, 29 mai 2025 14:00, Cabourg.

Calvados

Masterclass Yoga Adiyoga Studio 13 Avenue de Bavent Cabourg Calvados

Début : 2025-05-29 14:00:00

fin : 2025-05-29 16:00:00

2025-05-29

Envie d’approfondir sa pratique ou simplement de découvrir le yoga autrement ? Cette masterclass est faite pour vous. Guidé par Olivier Mulliez, professeur de yoga formé en Inde, ce cours propose une exploration progressive des asanas (postures), accompagnée de variations adaptées à tous les niveaux.

Un moment pour respirer, se recentrer et bouger en conscience, dans une ambiance bienveillante et dynamique. Que l’on débute ou que l’on souhaite affiner sa pratique, chacun y trouvera son rythme.

Une belle occasion de prendre soin de soi tout en découvrant la richesse du yoga postural.

Réservation conseillée en ligne ou directement au studio !

Adiyoga Studio 13 Avenue de Bavent

Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 7 44 71 44 67

English : Masterclass Yoga

Want to deepen your practice or simply discover yoga in a different way? This masterclass is for you. Guided by Olivier Mulliez, a yoga teacher trained in India, this course offers a progressive exploration of asanas (postures), with variations adapted to all levels.

A moment to breathe, refocus and move consciously, in a friendly, dynamic atmosphere. Whether you’re just starting out or want to refine your practice, there’s something for everyone.

A great opportunity to take care of yourself while discovering the richness of postural yoga.

Reservations recommended online or directly at the studio!

German : Masterclass Yoga

Möchten Sie Ihre Praxis vertiefen oder Yoga einfach auf eine andere Art und Weise entdecken? Dann ist diese Masterclass genau das Richtige für Sie. Unter der Leitung von Olivier Mulliez, einem in Indien ausgebildeten Yogalehrer, bietet dieser Kurs eine schrittweise Erkundung der Asanas (Körperhaltungen), begleitet von Variationen, die an alle Niveaus angepasst sind.

Ein Moment, um zu atmen, sich zu zentrieren und sich bewusst zu bewegen, in einer wohlwollenden und dynamischen Atmosphäre. Ob Sie Anfänger sind oder Ihre Praxis verfeinern möchten, jeder wird seinen eigenen Rhythmus finden.

Eine gute Gelegenheit, sich um sich selbst zu kümmern und gleichzeitig den Reichtum des Yoga für die Körperhaltung zu entdecken.

Reservierung empfohlen online oder direkt im Studio!

Italiano :

Volete approfondire la vostra pratica o semplicemente scoprire lo yoga in modo diverso? Allora questa masterclass fa per voi. Condotta da Olivier Mulliez, insegnante di yoga formatosi in India, questa lezione offre un’esplorazione progressiva delle asana (posture), con variazioni adatte a tutti i livelli.

Un momento per respirare, concentrarsi e muoversi con consapevolezza, in un’atmosfera amichevole e dinamica. Che siate agli inizi o vogliate perfezionare la vostra pratica, ce n’è per tutti i gusti.

Una grande opportunità per prendersi cura di sé e scoprire la ricchezza dello yoga posturale.

Prenotazione consigliata online o direttamente in studio!

Espanol :

¿Quieres profundizar en tu práctica o simplemente descubrir el yoga de una manera diferente? Entonces esta clase magistral es para usted. Dirigida por Olivier Mulliez, profesor de yoga formado en la India, esta clase ofrece una exploración progresiva de las asanas (posturas), con variaciones para adaptarse a todos los niveles.

Un momento para respirar, concentrarse y moverse con conciencia, en un ambiente agradable y dinámico. Tanto si estás empezando como si quieres perfeccionar tu práctica, hay algo para todos.

Una gran oportunidad para cuidarse y descubrir la riqueza del yoga postural.

Se recomienda reservar en línea o directamente en el estudio

L’événement Masterclass Yoga Cabourg a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Cabourg