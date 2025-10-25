Masterclass zumba Octobre rose Primaire Emile Gibier Orvault
Masterclass zumba Octobre rose Primaire Emile Gibier Orvault samedi 25 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 14:30 – 16:00
Gratuit : non 12 € 12 € Une partie des fonds récoltés sera reversée à la Ligue contre le cancer Billetterie : helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-octobre-rose Adulte
Parce qu’ensemble, on est plus fortsParce qu’on est tous concernés Public : adulte Ambiance festive garantie – viens en rose !
Primaire Emile Gibier Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 28 01 11 85 0622070287 https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-octobre-rose