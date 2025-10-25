Masterclass zumba Octobre rose Primaire Emile Gibier Orvault

Masterclass zumba Octobre rose Primaire Emile Gibier

Masterclass zumba Octobre rose Primaire Emile Gibier Orvault samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 14:30 – 16:00
Gratuit : non 12 € 12 € Une partie des fonds récoltés sera reversée à la Ligue contre le cancer Billetterie : helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-octobre-rose Adulte 

Parce qu’ensemble, on est plus fortsParce qu’on est tous concernés Public : adulte Ambiance festive garantie – viens en rose !

Primaire Emile Gibier Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 28 01 11 85 0622070287 https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-octobre-rose