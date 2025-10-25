Masterclass zumba Octobre rose Primaire Emile Gibier Orvault

Masterclass zumba Octobre rose Primaire Emile Gibier Orvault samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 14:30 – 16:00

Gratuit : non 12 € 12 € Une partie des fonds récoltés sera reversée à la Ligue contre le cancer Billetterie : helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-octobre-rose Adulte

Parce qu’ensemble, on est plus fortsParce qu’on est tous concernés Public : adulte Ambiance festive garantie – viens en rose !

Primaire Emile Gibier Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 28 01 11 85 0622070287 https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-octobre-rose