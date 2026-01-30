Masterclass Zumba Salle de la Manoque Tonneins

Masterclass Zumba Salle de la Manoque Tonneins samedi 28 février 2026.

Salle de la Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

2026-02-28

Soirée Zumba à la Manoque avec les intervenantes Alba et Melissa (Espagne), suivies de Sylvain et Kila.
Ouverture des portes à 19h début à 20h.
Salle de la Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 75 78 18 

English : Masterclass Zumba

Zumba evening at La Manoque with instructors Alba and Melissa (Spain), followed by Sylvain and Kila.
Doors open at 7pm ? starts at 8pm.

L’événement Masterclass Zumba Tonneins a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Val de Garonne