Masterclass Zumba Salle de la Manoque Tonneins
Masterclass Zumba Salle de la Manoque Tonneins samedi 28 février 2026.
Masterclass Zumba
Salle de la Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Soirée Zumba à la Manoque avec les intervenantes Alba et Melissa (Espagne), suivies de Sylvain et Kila.
Ouverture des portes à 19h début à 20h.
Soirée Zumba à la Manoque avec les intervenantes Alba et Melissa (Espagne), suivies de Sylvain et Kila.
Ouverture des portes à 19h début à 20h. .
Salle de la Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 75 78 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Masterclass Zumba
Zumba evening at La Manoque with instructors Alba and Melissa (Spain), followed by Sylvain and Kila.
Doors open at 7pm ? starts at 8pm.
L’événement Masterclass Zumba Tonneins a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Val de Garonne