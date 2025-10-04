Masterclasse Lied et Mélodie Philippe Biros à la Villa Viardot Concert de 1er tour Villa Viardot Bougival

Masterclasse Lied et Mélodie Philippe Biros à la Villa Viardot Concert de 1er tour

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival Yvelines

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Moins de 26 ans, étudiant, demandeurs d’emploi, handicapés et accompagnant (sur présentation d’un justificatif)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04 18:30:00

Date(s) :

2025-10-04

À l’occasion du week-end de masterclasses à la Villa Viardot, assistez au premier tour des simulations du concours Lied & Mélodie, dirigé par le professeur Philippe Biros un avant-goût d’excellence vocale dans un lieu chargé d’histoire.

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 6 70 20 67 34 agbizetdirection@gmail.com

English : Lied and Mélodie Masterclass with Philippe Biros at the Villa Viardot First round concert

As part of the masterclass weekend at Villa Viardot, attend the first round of the Lied & Mélodie competition simulations, led by professor Philippe Biros: a glimpse of vocal excellence in a place full of history.

German :

Anlässlich des Meisterklassen-Wochenendes in der Villa Viardot können Sie die erste Runde der Simulationen des Wettbewerbs Lied & Melodie unter der Leitung von Prof. Philippe Biros miterleben: ein Vorgeschmack auf vokale Exzellenz an einem geschichtsträchtigen Ort.

Italiano :

Durante il fine settimana di masterclass a Villa Viardot, partecipate al primo turno di simulazioni per il concorso Lied & Mélodie, diretto dal professor Philippe Biros: un assaggio di eccellenza vocale in un luogo ricco di storia.

Espanol : Clase magistral de Lied y Mélodie Philippe Biros en la Villa Viardot Concierto de la primera ronda

Con motivo del fin de semana de clases magistrales en la Villa Viardot, asista a la primera ronda de simulaciones del concurso de Lied y Mélodie, bajo la dirección del profesor Philippe Biros: un adelanto de excelencia vocal en un lugar lleno de historia.

