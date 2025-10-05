Masterclasse Lied et Mélodie Philippe Biros à la Villa Viardot Concert de finale Villa Viardot Bougival

Masterclasse Lied et Mélodie Philippe Biros à la Villa Viardot Concert de finale Villa Viardot Bougival dimanche 5 octobre 2025.

Masterclasse Lied et Mélodie Philippe Biros à la Villa Viardot Concert de finale

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival Yvelines

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Dans le cadre du week-end de masterclasses à la Villa Viardot, assistez à la finale des simulations du concours Lied & Mélodie, dirigée par le professeur Philippe Biros l’excellence vocale en partage dans un lieu d’exception.

.

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 6 70 20 67 34 agbizetdirection@gmail.com

English : Lied and Mélodie Masterclass with Philippe Biros at the Villa Viardot Final round concert

As part of the masterclass weekend at Villa Viardot, attend the final round of the Lied & Mélodie competition simulations, led by professor Philippe Biros: a celebration of vocal excellence in a setting full of charm.

German :

Im Rahmen des Meisterklassen-Wochenendes in der Villa Viardot können Sie das Finale der Simulationen des Wettbewerbs Lied & Melodie unter der Leitung von Prof. Philippe Biros besuchen: gemeinsame gesangliche Exzellenz an einem außergewöhnlichen Ort.

Italiano :

Nell’ambito del weekend di masterclass a Villa Viardot, assistete alla finale delle simulazioni del concorso Lied & Mélodie, diretto dal professor Philippe Biros: condividete l’eccellenza vocale in un contesto eccezionale.

Espanol : Clase magistral de Lied y Mélodie Philippe Biros en la Villa Viardot Concierto de la ronda final

En el marco del fin de semana de clases magistrales en la Villa Viardot, le invitamos a asistir a la final de las simulaciones del concurso de Lied y Mélodie, bajo la dirección del profesor Philippe Biros: homenaje a la excelencia vocal en un entorno único.

L’événement Masterclasse Lied et Mélodie Philippe Biros à la Villa Viardot Concert de finale Bougival a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc