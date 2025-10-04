Masterclasse Lied et Mélodie Philippe Biros à la Villa Viardot Séance publique Villa Viardot Bougival

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival Yvelines

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

2025-10-04

Les Amis de Georges Bizet s'inscrivent dans les pas de la grande cantatrice et pédagogue Pauline Viardot, lors d'un week-end de masterclasses et de concerts à la Villa Viardot.

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 6 70 20 67 34 agbizetdirection@gmail.com

English : Lied and Mélodie Masterclass with Philippe Biros at the Villa Viardot Public Session

The Friends of Georges Bizet follow in the footsteps of the great singer and pedagogue Pauline Viardot, with a weekend of masterclasses and concerts at Villa Viardot.

German :

Die Freunde von Georges Bizet treten in die Fußstapfen der großen Sängerin und Pädagogin Pauline Viardot, während eines Wochenendes mit Meisterklassen und Konzerten in der Villa Viardot.

Italiano :

Gli Amici di Georges Bizet seguono le orme della grande cantante e insegnante Pauline Viardot, con un fine settimana di masterclass e concerti a Villa Viardot.

Espanol : Clase magistral de Lied y Melodía con Philippe Biros en la Villa Viardot Sesión pública

Los Amigos de Georges Bizet siguen los pasos de la gran cantante y pedagoga Pauline Viardot durante un fin de semana de clases magistrales y conciertos en la Villa Viardot.

