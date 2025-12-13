Masterclasse par Laurent Saumont Le Pavillon de la Sirène Paris

Percussionniste, Laurent Sauron a reçu une formation classique au Pôle Supérieur d’Aubervilliers où il obtient le DNSPM, Diplôme d’État d’enseignement et une licence de musicologie. Parallèlement, il se forme à la musique ancienne par l’étude du clavecin (DEM de clavecin puis de basse continue) et de la percussion ancienne à travers des stages d’orchestre (Académie du Périgord Noir, Orchestre Français des Jeunes Baroque…). Il travaille actuellement avec des ensembles tels que la Cappella Mediterranea, les Talents Lyriques, le Concert Spirituel, le B’Rock orchestra, Il Festino, Ensemble Clematis, Les Arts Florissants…

Venez participer à cette masterclasse de percussions anciennes sous la direction de Laurent Saumont.

Le samedi 10 janvier 2026

de 14h00 à 17h00

payant

10€ par participant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T15:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T14:00:00+02:00_2026-01-10T17:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/masterclasse-par-laurent-saumont +33671510478 pavillon@lasirene.info