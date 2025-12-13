Masterclasse par Laurent Saumont Le Pavillon de la Sirène Paris
Masterclasse par Laurent Saumont Le Pavillon de la Sirène Paris samedi 10 janvier 2026.
Percussionniste, Laurent Sauron a reçu une formation classique au Pôle Supérieur d’Aubervilliers où il obtient le DNSPM, Diplôme d’État d’enseignement et une licence de musicologie. Parallèlement, il se forme à la musique ancienne par l’étude du clavecin (DEM de clavecin puis de basse continue) et de la percussion ancienne à travers des stages d’orchestre (Académie du Périgord Noir, Orchestre Français des Jeunes Baroque…). Il travaille actuellement avec des ensembles tels que la Cappella Mediterranea, les Talents Lyriques, le Concert Spirituel, le B’Rock orchestra, Il Festino, Ensemble Clematis, Les Arts Florissants…
Venez participer à cette masterclasse de percussions anciennes sous la direction de Laurent Saumont.
Le samedi 10 janvier 2026
de 14h00 à 17h00
payant
10€ par participant
Tout public.
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/masterclasse-par-laurent-saumont +33671510478 pavillon@lasirene.info