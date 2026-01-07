Masterclasse par Rémi Lécorché – Atelier découverte Le Pavillon de la Sirène Paris
Masterclasse par Rémi Lécorché – Atelier découverte Le Pavillon de la Sirène Paris samedi 21 mars 2026.
Musicien poly-instrumentiste, joueur de sacqueboute, flûtes à bec, euphonium, trombones, serpent et trompettes médiévales, Rémi commence ses études au conservatoire de Montargis puis se perfectionne aux CRR de Tours et Saint-Maur-des-Fossés ainsi qu’au CNSM de Lyon. Il se produit actuellement en France et à l’étranger avec divers ensembles comme Doulce Mémoire, Pygmalion, Tasto Solo, Marguerite Louise, Mensa Sonora, Daedalus, les Trucking Sisters, les Coccigrues, Consonance, les Cris de Paris, l’Acheron, Sollazzo Ensemble, Concerto Soave, la Compagnie la Tempête…
Découvrez la palette des instruments (saqueboute, busine, trompette et trombone ancien) et essayez les !
Le samedi 21 mars 2026
de 14h00 à 16h00
payant
10€ par participant
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-21T15:00:00+01:00
fin : 2026-03-21T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T16:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/atelier-decouverte +33153629324 pavillon@lasirene.info
